Publicidad
Y AHORA SONSOLES
Álvaro de Marichalar carga contra Iñaki Urdangarin: “Su deber es estar calladito”
El que fuera cuñado de la infanta Elena repasa su trayectoria y analiza asuntos de actualidad con declaraciones directas.
Álvaro de Marichalar ha hablado sobre distintos episodios de su vida y su situación actual. El invitado ha respondido sin rodeos a las cuestiones planteadas en Y ahora Sonsoles.
Durante la charla, ha reaccionado a la reciente entrevista de Iñaki Urdangarin con Évole y ha afirmado que el exmarido de la infanta Cristina debería mantenerse callado y “no creerse lo que no es”.