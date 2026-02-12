Álvaro de Marichalar carga contra Iñaki Urdangarin: “Su deber es estar calladito”

Álvaro de Marichalar ha hablado sobre distintos episodios de su vida y su situación actual. El invitado ha respondido sin rodeos a las cuestiones planteadas en Y ahora Sonsoles.

Durante la charla, ha reaccionado a la reciente entrevista de Iñaki Urdangarin con Évole y ha afirmado que el exmarido de la infanta Cristina debería mantenerse callado y “no creerse lo que no es”.