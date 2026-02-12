Antena3
SUEÑOS DE LIBERTAD

Gabriel lanza una advertencia sobre Begoña y Andrés responde con firmeza

Un nuevo enfrentamiento en Sueños de libertad enfrenta a Gabriel y Andrés por Begoña, con un cruce de declaraciones que deja claras sus posturas y reabre viejas heridas.

Gabriel presume de que Begoña siempre será su mujer, convencido de que su vínculo está por encima de todo. Sus palabras reavivan la tensión y sitúan de nuevo a Andrés en el centro del conflicto en Sueños de libertad.

Lejos de quedarse callado, Andrés deja claras sus intenciones y reconoce que, aunque le aborrece, la querrá siempre. El choque entre ambos marca un momento decisivo en la historia

