Susana Saborido, al límite en Japón: su reacción al subirse a un flotador gigante

Susana Saborido se sube a un flotador gigante sin imaginar cómo iba a sentirse segundos después en El capitán en Japón. El movimiento y la intensidad del momento le provocan un fuerte mareo.

“Voy a vomitar”, llega a decir visiblemente afectada, mientras intenta sobreponerse a la sensación. La escena refleja uno de los momentos más incómodos (y divertidos) de su paso por la prueba en Japón.