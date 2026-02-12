Publicidad
EL CAPITÁN EN JAPÓN
Susana Saborido, al límite en Japón: su reacción al subirse a un flotador gigante
La aventura en Japón pone a prueba a Susana Saborido, que no puede ocultar su malestar tras montarse en un enorme flotador.
Susana Saborido se sube a un flotador gigante sin imaginar cómo iba a sentirse segundos después en El capitán en Japón. El movimiento y la intensidad del momento le provocan un fuerte mareo.
“Voy a vomitar”, llega a decir visiblemente afectada, mientras intenta sobreponerse a la sensación. La escena refleja uno de los momentos más incómodos (y divertidos) de su paso por la prueba en Japón.