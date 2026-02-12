Publicidad
EL CAPITÁN EN JAPÓN
Joaquín relata cómo vivió el momento en que supo que su hija Daniela había dado un paso importante en su vida
El exfutbolista se sincera en El Capitán al recordar la conversación en la que descubrió que Daniela había mantenido relaciones sexuales por primera vez.
Durante El capitán en Japón, Joaquín reconoce lo difícil que fue para él afrontar esa noticia sobre su hija. El exjugador admite que la situación le desbordó emocionalmente al asumir que Daniela estaba creciendo.
“Me harté de llorar”, confiesa al recordar aquel instante, dejando claro que, más allá del humor que suele mostrar, vivió el momento con intensidad y como un padre muy implicado.