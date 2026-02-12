Antena3
la confesión de Joaquín al descubrir que Daniela había mantenido relaciones sexuales por primera vez

EL CAPITÁN EN JAPÓN

Joaquín relata cómo vivió el momento en que supo que su hija Daniela había dado un paso importante en su vida

El exfutbolista se sincera en El Capitán al recordar la conversación en la que descubrió que Daniela había mantenido relaciones sexuales por primera vez.

Patri Bea
Publicado:

Durante El capitán en Japón, Joaquín reconoce lo difícil que fue para él afrontar esa noticia sobre su hija. El exjugador admite que la situación le desbordó emocionalmente al asumir que Daniela estaba creciendo.

“Me harté de llorar”, confiesa al recordar aquel instante, dejando claro que, más allá del humor que suele mostrar, vivió el momento con intensidad y como un padre muy implicado.

