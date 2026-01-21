Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Sopa rápida de pollo con estrellitas y tapioca, nutritiva y sencilla
Karlos Arguiñano comparte una receta de sopa exprés con pollo, pasta de estrellitas y tapioca ideal para comidas ligeras y sabrosas que se prepara en pocos minutos y con ingredientes básicos.
Karlos Arguiñano presenta una sopa de pollo con estrellitas y tapioca que se cocina “en un voleo” aportando textura y sustancia al plato. La receta combina caldo de pollo con jamón, dados de pollo dorados y la combinación de pasta y tapioca para una sopa reconfortante y fácil de preparar.
El proceso pasa por cocer el huevo, saltear el pollo y añadir el caldo junto a las estrellitas y la tapioca hasta que estén tiernos. Finalmente se incorpora el huevo picado y perejil para potenciar sabor y presentación.