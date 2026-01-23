Del streaming al plató: Xokas visita El Hormiguero con humor, autocrítica y mensajes incómodos

El Hormiguero recibió a Joaquín Domínguez Portela, conocido como Xokas, en una de las entrevistas más comentadas de la temporada, acercando al programa al universo del streaming y las audiencias digitales.

Durante la conversación con Pablo Motos, Xokas repasó cómo ha evolucionado su carrera y relató una anécdota de pandemia en la que se dejó las llaves de casa durante un directo, provocando preocupación entre sus seguidores.