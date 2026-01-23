Publicidad
EL HORMIGUERO
Del streaming al plató: Xokas visita El Hormiguero con humor, autocrítica y mensajes incómodos
El creador de contenido digital Xokas visita por primera vez El Hormiguero, donde combinó relatos personales con opiniones sobre la presión fiscal a los autónomos y la exposición constante que afrontan los influencers frente a millones de seguidores.
El Hormiguero recibió a Joaquín Domínguez Portela, conocido como Xokas, en una de las entrevistas más comentadas de la temporada, acercando al programa al universo del streaming y las audiencias digitales.
Durante la conversación con Pablo Motos, Xokas repasó cómo ha evolucionado su carrera y relató una anécdota de pandemia en la que se dejó las llaves de casa durante un directo, provocando preocupación entre sus seguidores.