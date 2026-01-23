Joaquín mide fuerzas con un luchador de sumo en El capitán en Japón

Joaquín Sánchez, acompañado por Susana Saborido y sus hijas, emprende una travesía por Japón que mezcla turismo y experiencias culturales únicas. Tras explorar el bullicioso cruce de Shibuya y los famosos maid cafés, la familia se enfrenta al sumo, uno de los deportes tradicionales más icónicos del país.

En un momento cargado de humor, Joaquín intenta mover al luchador de sumo mientras su familia no puede contener la risa.