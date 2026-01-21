Publicidad
El Hormiguero
Ana Mena y Óscar Casas revelan en El Hormiguero cómo se forjó su complicidad desde el primer encuentro
En una charla sincera en El Hormiguero, los artistas desvelan recuerdos y anécdotas del día en que se conocieron, poniendo sobre la mesa su conexión y el ambiente que vivieron juntos.
Ana Mena y Óscar Casas llegaron a El Hormiguero con una química evidente y contaron cómo fue su primer encuentro antes del rodaje de su película.
Ambos coincidieron en que la impresión inicial fue positiva y con “buen rollo”, y explicaron que fueron sus compañeros de vestuario quienes empezaron a comentar la atracción que había entre ellos. Esta historia personal acercó al público al vínculo que comparten fuera de cámaras.