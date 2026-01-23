Victoria de Marichalar regresa a El Desafío: “Yo siempre me porto bien”

Victoria de Marichalar ha vuelto a El Desafío. La exconcursante que ya sabe lo que es sufrir en el programa y ha decidido regresar para cumplir un reto como invitada del programa.

La influencer ha confesado que pisar el plató la trae muchos recuerdos y se siente nerviosa ante el desafío al que se enfrenta, “no tengo la presión de ser puntuada por mis amigos los jueces, pero tengo pánico escénico”.

Victoria de Marichalar ha confesado que “siempre me porto bien” a la hora de tener que valorar los retos de los concursantes de la sexta edición. ¿Con qué nos sorprenderá esta noche? No te lo pierdas, a las 22:00 horas en Antena 3.