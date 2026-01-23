Publicidad
La Encrucijada
Amanda sale del coma y da a luz en el momento decisivo de La Encrucijada
Amanda despierta del coma justo antes de una cesárea de urgencia y da a luz al hijo que ella y César han estado esperando con angustia.
La vida de Amanda colgaba de un hilo tras recibir un disparo mientras estaba secuestrada por Saúl y su bebé corría un grave peligro si no despertaba pronto del coma. Justo cuando todo parecía perdido, Amanda abre los ojos y, tras entrar en el quirófano, trae al mundo al hijo que tanto ansiaban.
César, que no se apartó de su lado ni un instante, pronuncia unas palabras cargadas de emoción al ver a su familia reunida.