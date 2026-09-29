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Crema de sopa de ajo con queso y frutos secos

Receta de crema de sopa de ajo con queso y frutos secos de Joseba Arguiñano: “Interesante y llena de aroma”

COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO

La sopa de ajo más cremosa de Joseba Arguiñano: el sencillo truco con patata que cambia su textura

Joseba Arguiñano reinventa la tradicional sopa de ajo con una receta suave y perfecta para el otoño, acompañada de queso cottage y frutos secos tostados.

Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Con 12 dientes de ajo como base, el cocinero prepara esta crema con pan de sopa, pulpa de choricero, tomate y caldo de pollo. La clave está en incorporar una patata para conseguir una textura diferente, según cuenta en Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

Tras cocinar los ingredientes durante unos 30 minutos, Joseba tritura la patata con parte del caldo y vuelve a incorporarla. El plato se completa con queso cottage, frutos secos tostados y perejil.

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