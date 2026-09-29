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COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
La sopa de ajo más cremosa de Joseba Arguiñano: el sencillo truco con patata que cambia su textura
Joseba Arguiñano reinventa la tradicional sopa de ajo con una receta suave y perfecta para el otoño, acompañada de queso cottage y frutos secos tostados.
Con 12 dientes de ajo como base, el cocinero prepara esta crema con pan de sopa, pulpa de choricero, tomate y caldo de pollo. La clave está en incorporar una patata para conseguir una textura diferente, según cuenta en Cocina abierta con Karlos Arguiñano.
Tras cocinar los ingredientes durante unos 30 minutos, Joseba tritura la patata con parte del caldo y vuelve a incorporarla. El plato se completa con queso cottage, frutos secos tostados y perejil.