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EN TIERRA LEJANA
Sadakat estalla contra Alya en comisaría y anuncia su próximo movimiento: "Voy a denunciarla por difamación"
La matriarca de los Albora niega cualquier responsabilidad y asegura que Alya ha preparado una trampa para perjudicarla, aunque su declaración no evita que acabe en el calabozo.
Acusada por lo ocurrido con una paciente, Sadakat se defiende ante el comisario señalando directamente a su nuera. Sostiene que Alya manipuló a la enfermera y que ahora intenta responsabilizarla de un delito.
Lejos de convencer a la policía, sus explicaciones no cambian su situación. Antes de acabar en el calabozo, la matriarca advierte sobre Alya y anuncia que responderá a sus acusaciones presentando una denuncia por difamación En tierra lejana.