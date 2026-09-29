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Sadakat, en comisaría, carga contra Alya y la acusa de tenderle una trampa

“Mi nuera es una víbora”: Sadakat, en comisaría, carga contra Alya y la acusa de tenderle una trampa

EN TIERRA LEJANA

Sadakat estalla contra Alya en comisaría y anuncia su próximo movimiento: "Voy a denunciarla por difamación"

La matriarca de los Albora niega cualquier responsabilidad y asegura que Alya ha preparado una trampa para perjudicarla, aunque su declaración no evita que acabe en el calabozo.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Acusada por lo ocurrido con una paciente, Sadakat se defiende ante el comisario señalando directamente a su nuera. Sostiene que Alya manipuló a la enfermera y que ahora intenta responsabilizarla de un delito.

Lejos de convencer a la policía, sus explicaciones no cambian su situación. Antes de acabar en el calabozo, la matriarca advierte sobre Alya y anuncia que responderá a sus acusaciones presentando una denuncia por difamación En tierra lejana.

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