Sadakat estalla contra Alya en comisaría y anuncia su próximo movimiento: "Voy a denunciarla por difamación"

Acusada por lo ocurrido con una paciente, Sadakat se defiende ante el comisario señalando directamente a su nuera. Sostiene que Alya manipuló a la enfermera y que ahora intenta responsabilizarla de un delito.

Lejos de convencer a la policía, sus explicaciones no cambian su situación. Antes de acabar en el calabozo, la matriarca advierte sobre Alya y anuncia que responderá a sus acusaciones presentando una denuncia por difamación En tierra lejana.