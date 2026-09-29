Susana Abaitua y Maxi Iglesias reflexionan en El Hormiguero sobre el acceso a la vivienda: "Todo el mundo tiene que tener derecho"

La visita de Susana Abaitua y Maxi Iglesias a El Hormiguero ha servido para presentar Nuda propiedad y reflexionar sobre uno de los temas que aborda la película. La actriz ha defendido que tener una casa es un derecho con el que se sueña desde pequeños.

Por su parte, Maxi Iglesias ha hablado sobre las parejas que conviven para poder compartir gastos más que por amor. El actor ha reconocido que esta circunstancia existe "por desgracia" y ha lamentado esta realidad.