Begoña se rebela ante la venganza de Gabriel y busca una salida para salvar a Andrés y Marta en Sueños de libertad

Tras conocer la decisión de Gabriel, la enfermera acude a casa De la Reina para apoyar a Andrés. Mientras él cree que lo han perdido todo, ella insiste en que deben luchar por la fábrica y el futuro familiar.

Decidida a actuar, Begoña propone hablar con Hugo Brossard o buscar otra manera de conseguir que Gabriel los readmita. Andrés intenta frenarla para evitar que se arriesgue, pero ella asegura que tiene que hacer algo en Sueños de libertad.