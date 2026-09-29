Jacqueline de la Vega recuerda el duro camino hasta ser madre a los 40 años: "Estaba agotada"

Tras triunfar como modelo y dar el salto a la televisión y la ficción, Jacqueline de la Vega decidió frenar su carrera. Su deseo de ser madre y los constantes tratamientos se convirtieron en una prioridad.

Después de sufrir diez abortos, finalmente se quedó embarazada de su hijo Iker. Jacqueline reconoce que aquel proceso tuvo consecuencias físicas: cogió peso, se le cayó el pelo y sufrió los efectos de las medicinas y las hormonas, según relataba en Y ahora Sonsoles.