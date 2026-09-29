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Y AHORA SONSOLES
María del Monte compara el desahucio de Maricarmen con la situación en Ceuta y cuestiona la respuesta de las autoridades
La colaboradora de Y ahora, Sonsoles se ha pronunciado sobre la crisis migratoria en Ceuta y ha establecido un paralelismo con el reciente desahucio de Maricarmen en Madrid.
Ante la situación que atraviesa Ceuta, María del Monte ha mostrado su incredulidad y ha señalado la respuesta de las autoridades. La colaboradora ha relacionado lo que ocurre en la ciudad autónoma con el caso de Maricarmen.
En su reflexión en Y ahora Sonsoles, la cantante ha recordado que seis policías acudieron para sacar de su vivienda a la mujer de 87 años y se ha preguntado por qué no se actúa de la misma manera ante la situación en Ceuta.