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San Juan del Puerto rinde un multitudinario y emotivo adiós a la exministra Fátima Báñez
Familiares, amigos y vecinos arropan a los allegados de la política onubense, víctima mortal del devastador accidente ferroviario de Urda.
La localidad onubense de San Juan del Puerto se ha convertido en el escenario de una profunda y masiva muestra de dolor para dar el último adiós a Fátima Báñez, exministra y una de las víctimas mortales del trágico siniestro ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), que ya deja un balance de 69 fallecidos.
Con una iglesia completamente abarrotada y un ambiente marcado por la desolación, los vecinos y seres queridos de la política se han unido bajo el sentimiento compartido de que "están rotos" ante su repentina pérdida. Una despedida multitudinaria que pone de manifiesto el enorme cariño y la profunda huella que la exministra dejó tanto en su tierra natal como en el conjunto de la esfera pública.