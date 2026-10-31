San Juan del Puerto rinde un multitudinario y emotivo adiós a la exministra Fátima Báñez

La localidad onubense de San Juan del Puerto se ha convertido en el escenario de una profunda y masiva muestra de dolor para dar el último adiós a Fátima Báñez, exministra y una de las víctimas mortales del trágico siniestro ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), que ya deja un balance de 69 fallecidos.

Con una iglesia completamente abarrotada y un ambiente marcado por la desolación, los vecinos y seres queridos de la política se han unido bajo el sentimiento compartido de que "están rotos" ante su repentina pérdida. Una despedida multitudinaria que pone de manifiesto el enorme cariño y la profunda huella que la exministra dejó tanto en su tierra natal como en el conjunto de la esfera pública.