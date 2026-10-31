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PASAPALABRA
Remontada épica de David en Pasapalabra: encadena 12 aciertos y frena a Moisés en un AlaZ de infarto
El concursante barcelonés ha protagonizado una espectacular reacción cuando su rival dominaba por 22-3, logrando igualar el marcador en un duelo sin errores y cargado de emoción.
Moisés ha comenzado el AlaZ de Pasapalabra a un ritmo imparable, completando su primera vuelta con 22 aciertos en apenas cuatro turnos. El riojano ha firmado una racha de once respuestas consecutivas que parecía dejar a David sin opciones.
Sin embargo, el barcelonés ha protagonizado una remontada extraordinaria al encadenar doce aciertos seguidos. Tras la decisión de Moisés de plantarse, David necesitaba siete respuestas más para empatar y ha conseguido todas. Un desenlace brillante que ha terminado con ambos concursantes igualados a 22 y sin ningún fallo.