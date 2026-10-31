Moisés sorprende en Pasapalabra con un pleno inesperado en La Pista que deja alucinado a Alberto Amarilla

La Pista ha vuelto a demostrar el gran oído musical de Moisés en Pasapalabra. El concursante ha conseguido un nuevo pleno al identificar a la primera Vuela, el tema que Bombai lanzó en 2021, aunque su forma de recordar la letra ha sido de lo más curiosa.

Sin llegar siquiera al estribillo, el riojano ha comenzado a cantar lo poco que recordaba, acertando el título. Alberto Amarilla, sorprendido por la escena, ha calificado el momento de "brutal" y ha bromeado con la inspiración casi divina de Moisés.