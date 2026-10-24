Gabriel choca contra el clan De la Reina para recuperar a Julia

La tensión en la colonia no deja de escalar, tal y como se ha vivido en el capítulo de Sueños de libertad. Tras una fuerte pelea que ha aterrorizado a la pequeña, Julia se ha negado a regresar a su hogar y ha decidido mudarse a casa de la Reina para refugiarse junto a sus abuelos y tíos, quienes están dispuestos a protegerla a toda costa. Desesperado por revertir la situación, Gabriel ha intentado presionar al clan y ha recurrido a Begoña, quien le ha plantado cara instándole a pedir perdón si realmente se considera un buen padre.

Mientras tanto, la presión en el ámbito laboral continúa aumentando con los preparativos de la inauguración oficial de Brossard España. Gabriel ha obligado a Andrés y a Marta a participar activamente en el evento y a posar para las fotografías institucionales destinadas a Hugo Brossard, avivando aún more el malestar familiar. En paralelo, Fina se debate en un mar de dudas entre marchar a Argentina con Bianca o apostar por su continuidad junto a Marta, y Salva recibe una inquietante llamada alertándole de que su padre ha sufrido una paliza.