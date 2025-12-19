Solomillos de pollo con salsa de cerveza y naranja de Arguiñano, el plato económico que conquista

La elaboración presentada por Karlos Arguiñano parte de unos solomillitos de pollo que se impregnan de una salsa donde la cerveza y la naranja aportan frescura y profundidad. Desde Alicante, Toñi Martín recuerda que el ingrediente imprescindible es el cariño, un detalle que realza esta opción económica y versátil.

Arguiñano subraya que la receta admite variaciones sencillas: también puede prepararse con muslitos deshuesados, manteniendo la jugosidad y el carácter aromático que la distinguen.