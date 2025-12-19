Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
Votación abierta: Tú decides el ganador de La Voz 2025

Publicidad

Solomillos de pollo con salsa de cerveza y naranja

COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO

Solomillos de pollo con salsa de cerveza y naranja de Arguiñano, el plato económico que conquista

Una propuesta de Arguiñano que combina sencillez, sabor cítrico y un toque de cerveza para lograr una receta sorprendentemente jugosa.

La elaboración presentada por Karlos Arguiñano parte de unos solomillitos de pollo que se impregnan de una salsa donde la cerveza y la naranja aportan frescura y profundidad. Desde Alicante, Toñi Martín recuerda que el ingrediente imprescindible es el cariño, un detalle que realza esta opción económica y versátil.

Arguiñano subraya que la receta admite variaciones sencillas: también puede prepararse con muslitos deshuesados, manteniendo la jugosidad y el carácter aromático que la distinguen.

Antena 3» Vídeos