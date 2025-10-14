El solomillo de pavo más saludable de Arguiñano

El popular chef elabora un plato lleno de color y equilibrio: solomillo de pavo con puré de zanahorias asadas. La preparación es sencilla, rápida y perfecta para quienes buscan comer sano.

Arguiñano subraya en Cocina abierta que esta receta puede adaptarse a cualquier tipo de carne. El resultado es una propuesta sabrosa, rica en vitaminas y con una textura suave que conquista a todos los paladares.