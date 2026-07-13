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LA VOZ KIDS
Sol emociona a La Voz Kids tras romper a llorar: Ana Mena la define con una frase inolvidable
La joven talent protagoniza uno de los momentos más emotivos del Asalto Final después de interpretar Hallelujah y recibir el cariño de los coaches por su sensibilidad sobre el escenario.
Sol fue la última artista del equipo de Ana Mena en actuar en el Asalto Final de La Voz Kids. Su interpretación de Hallelujah, de Leonard Cohen, estuvo cargada de emoción y terminó entre lágrimas por todo lo vivido durante su paso por el programa.
Tras la actuación, Ana Mena destacó la capacidad de la joven para transmitir sobre el escenario y aseguró que ella misma es música. Becky G también quiso dedicarle unas palabras muy especiales y la definió con un cariñoso: "Tú eres luz".
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