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LA VOZ KIDS
Antonio Orozco se rinde al talento de Celia tras su actuación en La Voz Kids
La joven emociona en el Asalto Final de La Voz Kids con una exigente interpretación que logra vencer sus nervios y recibe uno de los reconocimientos más especiales de Antonio Orozco.
Celia interpretó Piensa en mí, de El fantasma de la ópera, en una actuación marcada por la dificultad vocal y por el reto personal de superar los nervios que la han acompañado durante el concurso. Al terminar, no pudo contener las lágrimas y confesó sentirse afortunada en La Voz Kids.
Tras escucharla, Antonio Orozco destacó el esfuerzo y la evolución de la talent con un elogio muy especial. El coach aseguró que lo que acababa de hacer sobre el escenario es lo que muchos artistas sueñan conseguir algún día: cantar.
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