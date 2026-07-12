María Parrado desata una tormenta de emociones con una sobresaliente imitación de Pastora Soler

El nivel en la recta final de Tu cara me suena es sencillamente estratosférico, y María Parrado parece decidida a no ponerse límites en su camino hacia la victoria. En esta ocasión, el pulsador le otorgó el inmenso reto de transformarse en una de las voces más portentosas y respetadas de la música española: la gran Pastora Soler. Una prueba de fuego de la que la artista ha salido por la puerta grande, firmando una de las actuaciones más imponentes de la velada.

Desde el mismo instante en que pisó el escenario, María se adueñó por completo de la escena. Con una afinación impecable, un control magistral de la respiración y una capacidad asombrosa para sostener los potentísimos agudos propios de la cantante andaluza, la joven intérprete desató una auténtica tormenta de aplausos y sentimientos en el plató. La recreación no solo capturó la técnica vocal a la perfección, sino también esa elegancia y garra tan características de Pastora Soler al interpretar sus grandes baladas, logrando una valoración sobresaliente por parte del jurado y postulándose, una vez más, como una de las imitaciones más perfectas y mágicas de toda la edición.

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