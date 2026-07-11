Bea Cortázar confirma en Y ahora Sonsoles que Paloma Cuevas asiste a la boda de Patricia Cerezo mientras Luis Miguel permanece en México

La crónica social sigue muy pendiente de los preparativos y los movimientos de los famosos de cara a uno de los acontecimientos del año: la boda de Patricia Cerezo. En la última entrega de Y ahora Sonsoles, el plató ha contado con una importante exclusiva de la mano de Bea Cortázar, quien ha confirmado que Paloma Cuevas asiste a la boda. La estrecha amistad que une a ambas ha sido determinante para que la diseñadora no falte en este día tan especial, disipando las dudas sobre su presencia.

Sin embargo, los focos también apuntaban a la pareja de Paloma. La colaboradora ha despejado la incógnita explicando el motivo por el cual el "Sol de México" no podrá acompañarla en la celebración, aclarando que Luis Miguel está en México cumpliendo con sus ineludibles compromisos profesionales y su agenda de conciertos. A pesar de esta sonada ausencia, la expectación sigue siendo máxima ante un enlace que promete reunir a una gran constelación de rostros conocidos de la alta sociedad y el panorama mediático español.

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