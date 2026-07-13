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Martina, talent de La Voz Kids

LA VOZ KIDS

Martina deslumbra en La Voz Kids con una actuación que deja atónitos a los coaches

La joven talent afronta uno de los temas más exigentes del Asalto Final y conquista a coaches y asesores con una interpretación que provoca una ovación en el plató.

Celia Gil
Celia Gil
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Martina interpretó The Power of Love, de Jennifer Rush, en el Asalto Final de La Voz Kids. Con solo 11 años, sorprendió por su seguridad y control vocal en una de las actuaciones más difíciles de la noche.

Tras su actuación, Antonio Orozco mostró su asombro por el nivel de la concursante, mientras que Edurne confesó que todos se habían quedado sin palabras. La joven recibió una lluvia de elogios por su interpretación.

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