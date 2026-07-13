Martina deslumbra en La Voz Kids con una actuación que deja atónitos a los coaches

Martina interpretó The Power of Love, de Jennifer Rush, en el Asalto Final de La Voz Kids. Con solo 11 años, sorprendió por su seguridad y control vocal en una de las actuaciones más difíciles de la noche.

Tras su actuación, Antonio Orozco mostró su asombro por el nivel de la concursante, mientras que Edurne confesó que todos se habían quedado sin palabras. La joven recibió una lluvia de elogios por su interpretación.

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