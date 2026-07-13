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LA VOZ KIDS
Luis Fonsi emociona a Lola en La Voz Kids con una reflexión: “Una pequeña chispa puede convertirse en un fuego intenso”
La actuación de Lola en el Asalto Final de La Voz Kids desata una gran ovación y provoca que Luis Fonsi le dedique unas palabras cargadas de admiración por su evolución.
Lola interpretó El mundo, de Pablo López, para defender su plaza en el Asalto Final de La Voz Kids. Su actuación emocionó a coaches, asesores y público, que respondieron con una gran ovación tras su interpretación.
Después de escucharla, Luis Fonsi elogió el talento y la fuerza de la joven artista. El coach aseguró que, pese a su corta edad, transmite una enorme intensidad y la puso como ejemplo de cómo una pequeña chispa puede llegar a convertirse en un fuego intenso.
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