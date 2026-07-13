Eduardo cierra el Asalto Final de La Voz Kids con una actuación que paraliza el plató

Eduardo fue el encargado de poner el broche final al Asalto Final de La Voz Kids con La niña de fuego, de Manolo Caracol. Su interpretación emocionó al plató, que respondió con un largo aplauso tras una actuación que sorprendió por su intensidad y personalidad.

Antonio Orozco agradeció al talent todo lo que había compartido sobre el escenario y reconoció lo mucho que le había emocionado su actuación. Ana Mena también destacó el momento vivido, convertido en uno de los más destacados de la noche.

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