Sinan estalla con una violencia inesperada y confirma la amenaza que se cierne sobre Seyran

Sinan intenta manipular a un agente inmobiliario para mantener a Seyran donde él quiere, pero su plan fracasa cuando menciona a Ferit y pierde los nervios de forma brutal. La escena culmina con una agresión y un ultimátum silencioso que pone sobre la mesa su verdadero y peligroso carácter.

La reacción descontrolada de Sinan no sólo altera su fachada de esposo ideal, sino que deja claro el riesgo que corre Seyran, intensificando el conflicto emocional y narrativo entre los personajes.