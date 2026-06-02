Judith emociona a Antonio Orozco en La Voz Kids con una versión de Camilo Sesto

Judith brilló en las Audiciones a ciegas de La Voz Kids con su versión de El amor de mi vida, de Camilo Sesto. Su actuación consiguió el pleno de los coaches, que se giraron para intentar incorporarla a sus respectivos equipos.

Tras escucharla, Antonio Orozco quiso reconocer la emoción que había transmitido sobre el escenario y destacó la capacidad de la joven para conectar con todos los presentes. Finalmente, la talent se decantó por el equipo de Edurne después de protagonizar uno de los momentos más emotivos de la gala.

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