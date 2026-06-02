Marta Sánchez revela la clave de su aspecto a los 60 años y descarta los retoques estéticos

Durante su visita a El Hormiguero, Pablo Motos quiso saber cómo consigue conservar una imagen tan juvenil a los 60 años. Lejos de atribuirlo a tratamientos estéticos, la artista dejó claro que no ha recurrido a un lifting para lograrlo.

Marta Sánchez explicó que su mejor aliado es el deporte, una rutina que considera imprescindible para mantenerse bien físicamente. La cantante compartió este aspecto de su día a día en una entrevista que también abordó otros temas personales y profesionales.

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