La receta de Joseba Arguiñano para unos ñoquis irresistibles: la diferencia está la masa

Joseba Arguiñano elabora esta receta en Cocina abierta de Karlos Arguiñano, partiendo de patatas cocidas, harina, parmesano y yema de huevo. El chef recomienda cocer las patatas enteras y con piel para evitar que absorban demasiada agua y conseguir una masa más equilibrada.

Una vez formados, los ñoquis se acompañan con una salsa elaborada con panceta, ajo, queso azul y nata. El cocinero aconseja retirarlos del agua en cuanto flotan para que no acumulen humedad y mantengan su mejor textura.

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