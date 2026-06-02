Silvia Salas critica a Bárbara Rey por su reacción ante la muerte de Frank Francés

La muerte de Frank Francés a los 62 años, después de una larga enfermedad, ha provocado una nueva polémica entre dos de sus exparejas. Silvia Salas, visiblemente afectada, recuerda que logró reconciliarse con él tras años de enfrentamientos y asegura que mantenían una buena relación en sus últimos años.

Por ese motivo, Salas no comparte las muestras públicas de dolor de Bárbara Rey tal y como ha explicado en Y ahora Sonsoles. La exmodelo sostiene que la vedette no tenía contacto con Francés desde hacía tiempo y considera inapropiadas algunas de sus decisiones tras el fallecimiento. Además, insiste en que las diferencias entre ambas siguen sin resolverse.

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