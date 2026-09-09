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EL SECRETO
Serhat descubre cómo Berrak borró todo rastro de Kader tras dar a luz en secreto
El empresario acude a la clínica donde nació la niña hace seis años y logra que el médico revele cómo Berrak ocultó el parto, aunque la identidad del padre sigue siendo un misterio.
Mientras su mujer continúa en coma, Serhat decide investigar junto a Sedef. Tras irrumpir en la consulta y amenazar con denunciarlo, consigue que el doctor rompa su silencio pese al secreto profesional.
El médico confiesa que Berrak contactó con él un mes antes del parto y le pagó para evitar que el nacimiento quedara registrado. También revela que acudió sola y entregó a Kader en adopción, pero no puede aclarar quién es el verdadero padre en El Secreto.
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