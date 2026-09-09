"¿Seguro que aquí hay sitio para mí?": La esperanza de Kader se derrumba en la mansión Tecer

Después de encontrar a Kader sola en la calle, Zeynep decide llevarla a la mansión. Al contemplar la enorme casa, la niña se emociona pensando que allí podrá vivir cerca de quienes considera sus padres y hermanas.

Sin embargo, Serhat pierde la paciencia al verla y se niega a aceptarla. El empresario insiste en que no es su padre ni tiene relación con sus hijas e intenta hacerle entender a Zeynep que Berrak está en coma y nadie puede hacerse cargo de la pequeña en El Secreto.

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