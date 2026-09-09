Serhat rompe su acuerdo con Tibet y desata una peligrosa amenaza contra Cihan en El secreto

La reunión entre ambos da un giro cuando Serhat anuncia que abandona el proyecto. Su investigación sobre el grave accidente sufrido por un propietario que no quería vender sus terrenos le impide seguir colaborando con Tibet.

Tras recibir la negativa, Tibet llama a Cihan para pedir explicaciones sobre el comportamiento de su hermano. La respuesta no lo convence y, antes de colgar, advierte que sacará a la luz el secreto que ambos comparten si no consigue lo que quiere en El Secreto.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas