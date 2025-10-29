Publicidad
Una nueva vida
Seyran rompe con Ferit y asegura amar a Akin para salvar a Orhan: “No quiero que la vida se me escape”
Obligada por el chantaje de Ökkes, Seyran sacrifica su amor por Ferit para proteger la vida de Orhan. Su dura decisión deja al joven completamente destrozado.
Acorralada por las amenazas de Ökkes, Seyran se ha visto forzada a elegir entre el amor y la vida de su suegro. Sin salida, ha fingido estar enamorada de Akin y ha puesto fin a su relación con Ferit.
En una emotiva conversación, Seyran ha roto el corazón de Ferit al confesarle que su historia no tiene futuro. Él, desesperado, le ha pedido una nueva oportunidad, pero ella, entre lágrimas, ha afirmado que “ya es demasiado tarde” y que su vida con Akin es real.