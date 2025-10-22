Publicidad
Una nueva vida
Seyran impulsa a Ferit a enfrentarse al miedo y ser el milagro que Pelin necesita
Ferit se derrumba ante la idea de ver a Pelin tras perder al bebé, pero Seyran logra que encuentre la fuerza para apoyarla cuando más lo necesita.
Ferit atraviesa uno de los momentos más duros de su vida. Pelin ha despertado, pero el miedo y el dolor lo paralizan. No se siente capaz de verla ni de enfrentar la pérdida. Entre lágrimas, confiesa a Seyran su temor a despedirse para siempre.
Seyran, lejos de rendirse ante la tristeza, lo impulsa con palabras cargadas de esperanza. Lo anima a ser fuerte, a convertirse en el milagro que Pelin necesita para seguir viviendo. En un instante de emoción, Ferit la besa y abraza, confirmando que su vínculo sigue intacto.