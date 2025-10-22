Seyran impulsa a Ferit a enfrentarse al miedo y ser el milagro que Pelin necesita

Ferit atraviesa uno de los momentos más duros de su vida. Pelin ha despertado, pero el miedo y el dolor lo paralizan. No se siente capaz de verla ni de enfrentar la pérdida. Entre lágrimas, confiesa a Seyran su temor a despedirse para siempre.

Seyran, lejos de rendirse ante la tristeza, lo impulsa con palabras cargadas de esperanza. Lo anima a ser fuerte, a convertirse en el milagro que Pelin necesita para seguir viviendo. En un instante de emoción, Ferit la besa y abraza, confirmando que su vínculo sigue intacto.