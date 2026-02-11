Publicidad
UNA NUEVA VIDA
Seyran elige Estambul como escenario para una petición de matrimonio que cambia el rumbo de Una nueva vida
Seyran sorprende a Sinan con una emotiva pedida de mano en un entorno costero, consolidando su evolución personal y romántica tras superar su pasado turbulento junto a los Korhan.
Seyran regresa a Estambul con una nueva vitalidad y decide aprovechar un paisaje junto al mar para pedirle matrimonio a Sinan, el hombre que le devolvió las ganas de vivir tras su enfermedad y sus heridas emocionales.
La reacción de Sinan, totalmente sorprendido y feliz, sirve para subrayar el giro que ha dado la historia de esta pareja, que ahora mira hacia un futuro compartido después de atravesar momentos de dolor y renacimiento.