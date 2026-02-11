Seyran elige Estambul como escenario para una petición de matrimonio que cambia el rumbo de Una nueva vida

Seyran regresa a Estambul con una nueva vitalidad y decide aprovechar un paisaje junto al mar para pedirle matrimonio a Sinan, el hombre que le devolvió las ganas de vivir tras su enfermedad y sus heridas emocionales.

La reacción de Sinan, totalmente sorprendido y feliz, sirve para subrayar el giro que ha dado la historia de esta pareja, que ahora mira hacia un futuro compartido después de atravesar momentos de dolor y renacimiento.