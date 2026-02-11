El destino vuelve a jugar con Seyran y Ferit: a un paso del reencuentro sin llegar a verse

La trama alcanza un punto de máxima tensión cuando Seyran y Ferit coinciden en el mismo centro comercial sin llegar a verse. La escena juega con la cercanía física y la distancia emocional, reforzando la idea de un reencuentro siempre aplazado.

Mientras él pasea con Diyar y ella comparte compras con Suna, Abidin y su prometido Sinan, ambos sienten una inquietud difícil de explicar.