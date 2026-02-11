Roberto Leal sorprende en La Pista con una imitación de Eros Ramazzotti

En La Pista, Arancha del Sol y Pablo Carbonell se han enfrentado a un tema de 1996 que ha emocionado a Roberto Leal desde el primer fragmento, aunque ambos invitados han comenzado totalmente despistados.

Al no reconocer la canción ni con el verso de la letra, Roberto ha decidido intervenir imitando a Eros Ramazzotti. La ocurrencia ha arrancado las risas del plató de Pasapalabra y Elena Rivera ha asegurado que la imitación le había quedado perfecta. Pablo ha intentado seguirle, sin demasiado éxito, mientras que Arancha ha logrado dar con el título tras un largo esfuerzo de memoria.