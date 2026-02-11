Óscar cae en su primera Silla Azul y Francisco toma el relevo como nuevo concursante de Pasapalabra

La etapa posterior al histórico bote de Rosa ha traído una Silla Azul especialmente exigente. Óscar, que había conseguido una victoria en El Rosco y un buen estreno, no ha superado esta prueba decisiva. En su debut también había demostrado solvencia, pero sus dos fallos en la Silla Azul han sellado su despedida de Pasapalabra con 1.200 euros acumulados.

El relevo ha ido a parar a Francisco García, nacido en Cádiz y residente en Badajoz. El nuevo concursante es administrador de fincas y ha contado que disfruta de los idiomas y del ajedrez. Su llegada mantiene el ritmo frenético en esta fase del concurso, donde cada programa puede suponer una nueva oportunidad o un adiós.