Alejandro dedica su segundo Rosco a su tía abuela, seguidora incansable de Pasapalabra a sus 94 años

Alejandro ha vuelto a demostrar lo importante que es su familia en esta etapa en Pasapalabra. Ya en su debut habló con Roberto Leal del papel clave de su madre para animarle a presentarse y enseñarle palabras. Antes de su segundo Rosco, ha querido sumar un nuevo gesto dedicando el programa a su tía abuela.

El concursante ha contado que ella es una fiel seguidora del formato a sus 94 años y que sigue el programa con una lucidez admirable. Con emoción, ha enviado un abrazo y ha afirmado que la quiere muchísimo. Roberto Leal ha agradecido ese impulso familiar que ayudó a que Alejandro diera el paso de participar.