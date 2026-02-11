Francisco desafía a Alejandro en un estreno muy igualado en El Rosco

Francisco ha debutado en El Rosco con mucha firmeza, manteniéndose a la altura de Alejandro en un duelo que se ha resuelto en la última jugada. Llegaba con 21 segundos extra y ha sabido rentabilizarlos, empezando con cinco aciertos y manteniéndose por delante en el marcador hasta el turno brillante de su rival.

Alejandro ha enlazado once aciertos consecutivos y ha igualado el marcador. Francisco ha cerrado su primera vuelta con 21 respuestas en verde, y poco después Alejandro ha subido el listón plantándose con 22. El desenlace quedaba en manos del debutante, que ha sostenido la emoción hasta el final en Pasapalabra.