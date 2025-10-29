Antena 3 LogoAntena3
Seyran

Una nueva vida

Seyran cae en la trampa de Ökkes: el chantaje que la obliga a traicionar a Ferit

Ökkes aprovecha la desesperación de Seyran para imponerle una decisión imposible: casarse con su sobrino Akin o perder para siempre a Orhan. La amenaza cambia su destino.

El regreso de Ökkes a la mansión Korhan ha desencadenado una nueva pesadilla. Frente a una Seyran decidida, el hombre le revela su plan de venganza y la somete a un cruel chantaje: liberar a Orhan a cambio de casarse con Akin. Sin escapatoria, Seyran comprende que su silencio es la única opción.

Acorralada por la amenaza, Seyran oculta la verdad a Ferit y finge aceptar la propuesta. Aunque su corazón se rompe con cada mentira, sabe que solo así podrá salvar a Orhan y evitar una tragedia aún mayor.

