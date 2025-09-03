Seyran acusa a Ferit de arrastrar la deshonra familiar y rompe toda opción de reconciliación

Tras arriesgar su vida para salvar a Seyran del secuestro, Ferit intentó recuperar su matrimonio llevándola a un lugar seguro. Sin embargo, la conversación se transformó en una discusión repleta de reproches que dejó aún más fracturada su relación.

Seyran, firme, aseguró que por primera vez estaba pensando en sí misma. Ferit le recordó el apoyo de su familia, pero ella lanzó un golpe demoledor: lo acusó de ser el responsable de la deshonra familiar. Entre lágrimas, Ferit se marchó, dejando la reconciliación como un camino imposible.