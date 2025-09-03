Seyran se enfrenta a Kazim tras su secuestro y rechaza un plan de venganza contra los Korhan

Kazim ha llevado a Seyran a una casa apartada tras secuestrarla y allí ha intentado convencerla de seguir su plan contra los Korhan. Con pruebas de Ferit y Pelin, quiso hundirla en la desconfianza.

Sin embargo, Seyran se mantuvo firme y rechazó las manipulaciones. Kazim terminó arrodillado, pidiendo perdón por todo el dolor causado, aunque su obsesión con vengarse aún lo mantiene prisionero.