Una nueva vida
Seyran se enfrenta a Kazim tras su secuestro y rechaza un plan de venganza contra los Korhan
El encuentro entre padre e hija saca a la luz reproches, confesiones y un perdón que llega demasiado tarde. Kazim muestra arrepentimiento, pero su deseo de venganza sigue intacto.
Kazim ha llevado a Seyran a una casa apartada tras secuestrarla y allí ha intentado convencerla de seguir su plan contra los Korhan. Con pruebas de Ferit y Pelin, quiso hundirla en la desconfianza.
Sin embargo, Seyran se mantuvo firme y rechazó las manipulaciones. Kazim terminó arrodillado, pidiendo perdón por todo el dolor causado, aunque su obsesión con vengarse aún lo mantiene prisionero.