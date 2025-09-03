Orhan sorprende a İfakat con un plan secreto para apartar a Halis del poder

İfakat creyó que Latif llamaba a su puerta, pero al abrir se encontró con Orhan. Nerviosa, intentó que se marchara, aunque él le pidió calma y la instó a escucharlo. No venía a hablar de ellos, sino de algo mucho más grave.

Orhan le confesó que su objetivo era apartar a Halis de todas sus funciones, probando que no está en condiciones de dirigir. Propuso solicitar la tutoría legal sobre él para asumir el poder familiar y empresarial.