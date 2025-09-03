Seyran estalla en televisión: acusa a su padre y a los Korhan de haber destruido su vida

La rabia tras la pelea con Ferit llevó a Seyran a conceder una entrevista demoledora en la que reveló cómo su padre la “vendió” y los Korhan callaron. Expuso cómo fue tratada como un objeto y marcada de por vida.

Con voz firme, relató la humillación de su matrimonio y cómo fue silenciada durante años. Antes de despedirse, dejó un mensaje a las mujeres: no callar jamás ante la violencia.